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В Минобороны рассказали, для чего Россия развивает высокоточное оружие
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В Минобороны рассказали, для чего Россия развивает высокоточное оружие 

РИА Новости 54 минуты назад
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Повышение потенциала высокоточного оружия, которое представил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, позволит перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной сферы в неядерную, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, развитие стратегических ядерных сил осуществляется за счет разработки современных ракетных комплексов стратегического назначения с повышенными возможностями по преодолению ПРО противника, создания принципиально нового боевого оснащения, в том числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия, а также других стратегических средств вооруженной борьбы, не имеющих аналогов за рубежом.
"Предпринимаемые в этом направлении меры были доведены президентом РФ 1 марта в послании Федеральному Собранию. В перспективе повышение возможностей высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, позволит перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу", — сказал Герасимов в Военной академии Генштаба.
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