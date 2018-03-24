В Минобороны рассказали, для чего Россия развивает высокоточное оружие

По его словам, развитие стратегических ядерных сил осуществляется за счет разработки современных ракетных комплексов стратегического назначения с повышенными возможностями по преодолению ПРО противника, создания принципиально нового боевого оснащения, в том числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия, а также других стратегических средств вооруженной борьбы, не имеющих аналогов за рубежом.