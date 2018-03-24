NI объяснил, почему российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»

Эксперт отмечает, что новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. Как уточнил замминистра обороны Юрий Борисов , на все стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется поставить турбореактивные двигатели НК-32 второй серии.

Кроме того, в Минобороны пообещали полностью обновить все бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2. Также ожидается, что на вооружение поступят новые ракеты большой дальности. Эта часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что «Белый лебедь» — это, прежде всего, самолет-носитель крылатых ракет, отмечает автор статьи.

"В отличие от американских бомбардировщиков B-2 «Спирит» или B-21 «Райдер», российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого (средствами ПВО. — Прим. ред.) воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения", — подчеркивает обозреватель издания.

По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.

"В итоге Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА (разработки ведутся с 2009 года — Прим.ред.), однако Ту-160 М2 в среднесрочной перспективе должно быть достаточно", — заключает Маджумдар.