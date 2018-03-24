Ещё
В ВС начали поступать перспективные комплексы противодействия беспилотникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"ЦРУ готовило переворот в России"
"ЦРУ готовило переворот в России"

В ВС начали поступать перспективные комплексы противодействия беспилотникам 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Перспективные комплексы противодействия применению БПЛА, в том числе основанные на новых физических принципах, начали поступать в войска, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Расширение масштабов использования беспилотных летательных аппаратов и затрудненность их поражения существующими средствами ПВО требуют создания эффективной системы противодействия. Разрабатываются и начали поступать в войска перспективные комплексы противодействия применению БПЛА, в том числе основанные на новых физических принципах", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.
По его словам, в этом году начнутся поставки комплектов автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене в мотострелковые и танковые соединения и воинские части.
"Приоритетное внимание уделяется развитию системы управления Вооруженных сил. Осуществляется разработка современных средств боевого управления и связи, интегрированных в единое информационное пространство. Новое развитие получила система моделирования Вооруженных сил", — рассказал начальник Генштаба.
По его словам, от округа до полкового звена создаются структурные подразделения, обеспечивающие повышение оперативности принятия решений.
"Уровень автоматизации процессов сбора и анализа информации об обстановке, планирования боевых действий возрастает за счет внедрения единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене, разработка которой завершена в прошлом году. В этом году начинаются поставки ее комплектов в мотострелковые и танковые соединения и воинские части", — сообщил он.
РИА Новости: последние новости
В Минобороны рассказали о новой разведывательной системе Подготовку применения оружия большой дальности сократили в 1,5 раза Сирийские боевики управляются из-за рубежа, заявили в российском Минобороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»161
России объявили дипломатическую войну1725
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину451
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля56
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение