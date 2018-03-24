В ВС начали поступать перспективные комплексы противодействия беспилотникам

"Расширение масштабов использования беспилотных летательных аппаратов и затрудненность их поражения существующими средствами ПВО требуют создания эффективной системы противодействия. Разрабатываются и начали поступать в войска перспективные комплексы противодействия применению БПЛА, в том числе основанные на новых физических принципах", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба

По его словам, в этом году начнутся поставки комплектов автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене в мотострелковые и танковые соединения и воинские части.

"Приоритетное внимание уделяется развитию системы управления Вооруженных сил. Осуществляется разработка современных средств боевого управления и связи, интегрированных в единое информационное пространство. Новое развитие получила система моделирования Вооруженных сил", — рассказал начальник Генштаба.

По его словам, от округа до полкового звена создаются структурные подразделения, обеспечивающие повышение оперативности принятия решений.

"Уровень автоматизации процессов сбора и анализа информации об обстановке, планирования боевых действий возрастает за счет внедрения единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене, разработка которой завершена в прошлом году. В этом году начинаются поставки ее комплектов в мотострелковые и танковые соединения и воинские части", — сообщил он.