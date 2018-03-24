В Минобороны рассказали о разведывательной системе

В Минобороны рассказали о новой разведывательной системе

"Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи — от разведки до поражения цели. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия", — подчеркнул он.