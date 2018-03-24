Россия окружила себя крылатыми ракетами

передает ТАСС. Россия защищена на всех стратегических направлениях группировками носителей крылатых ракет большой дальности всех видов базирования, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов

Он отметил, что эти группировки способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах.

«На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», — сказал Герасимов, подчеркнув, что новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника дал опыт последних локальных войн, особенно операции в Сирии.

Он также констатировал, что время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности удалось сократить в полтора раза. Этому способствовали совершенствование структуры органов управления и внедрение программно-аппаратных комплексов.