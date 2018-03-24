Россия разместила ракеты на всех направлениях 

В России на всех стратегических направлениях уже созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского, а также наземного базирования. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, пишет агентсво «РИА Новости». Кроме того, генерал рассказал, что сейчас завершается разработка многоцелевых беспилотных комплексов. Они позволят решать не только разведывательные, но и ударные задачи. Между тем в Стратегическом командовании США всерьез обеспокоены возможностями новых российских ракет.