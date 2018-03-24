Ещё
Сирийские боевики управляются из-за рубежа, заявили в российском Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"ЦРУ готовило переворот в России"
"ЦРУ готовило переворот в России"

Сирийские боевики управляются из-за рубежа, заявили в российском Минобороны 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Все незаконные вооруженные формирования в Сирии вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Возьмите Сирию. До того как Россия вступила в конфликт на стороне правительства, эта страна более четырех лет фактически вела необъявленную войну за право на существование", — сказал Герасимов в Военной академии Генштаба.
"Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт — ясного ответа нет. Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа", — добавил генерал.
Он подчеркнул, что со временем там расширяется состав участников военных конфликтов. «Наряду с регулярными войсками задействуется внутренний протестный потенциал населения, а также террористические и экстремистские формирования», — сообщил начальник Генштаба.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Подготовку применения оружия большой дальности сократили в 1,5 раза В Минобороны рассказали о новой разведывательной системе Польша подписала офсетный договор на поставку американских ЗРК Patriot
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»157
России объявили дипломатическую войну1724
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину450
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл48
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля56
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение