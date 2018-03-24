Для американских военных создали обучающие комиксы о кибервойне

Институт кибернетики американской армии в Вест-Пойнте опубликовал серию обучающих комиксов, демонстрирующих особенности ведения кибервойны.

В обучающую серию вошли четыре комикса «Темный молот» (Dark Hammer), «Тихая гибель» (Silent Ruin), «Конструируя предателя» (Engineering a traitor) и «25 ноября 2027 года», сообщает портал N+1.

Преимущественно комиксы показывают ущерб, который могут нанести кибертехнологии войскам. Например, в комиксе «Тихая гибель» рассматривается сценарий объединения Румынии Молдавии . В ответ на образование этого союза Россия начинает масштабные учения на границе. На территории объединившихся стран свои учения начинают войска НАТО . История заканчивается началом военного конфликта, в котором российские войска сначала используют системы радиоэлектронной борьбы, выводя из строя беспилотные системы НАТО. Затем российская сторона нарушает работу системы связи и обмена данными. Дезорганизованные из-за отсутствия связи войска НАТО проигрывают войну, а российские силы приближаются к американскому консульству.

В свою очередь комикс «Конструируя предателя» рассказывает о судьбе Джейка Робертса, отличника по курсу подготовки военных инженеров, которого после учебы за выдающиеся заслуги приняли в Инженерные войска сразу в офицерском звании. Робертс имеет отличный послужной список. По мере развития сюжета некие шпионы пытаются завербовать Робертса. Для этого они взламывают различные системы, где хранятся данные об инженере и изменяют их. В результате в электронных записях о Робертсе появляется порочащая его информация и негативные характеристики. Эти записи принимаются руководством Робертса и его родственниками за чистую монету.

Робертса увольняют из вооруженных сил, он оказывается один и утрачивает смысл жизни. В надежде вернуть былое положение он обращается за помощью к своему другу, не зная, что тот и является одним из участников шпионской сети. Друг предлагает Робертсу отомстить обидчикам и дать ему доступ к техническим помещениям одного из зданий в Хьюстоне. Эта история заканчивается ракетным обстрелом здания в Хьюстоне, через полгода после которого следствия признает Робертса организатором этого нападения.

В истории «Темный молот» американские войска обеспечивают защиту и эвакуацию населения Южной Кореи из зоны военного конфликта с Северной Кореей . Войска КНДР в этом конфликте активно используют автономные боевые системы и теснят американских и южнокорейских военных. В ответ киберспециалисты Армии США взламывают военные системы связи Северной Кореи и запускают вирус «Темный молот». Он нарушает обмен данными и подменяет целеуказание северокорейских боевых роботов, которые атакуют войска КНДР.

Использование комиксов в качестве обучающей литературы широко используется в вооруженных силах США и некоторых других стран мира с 1930-х годов. Считается, что подобный способ подачи в интересной форме позволяет солдатам быстрее усваивать важную информацию.