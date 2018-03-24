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Масштабные артиллерийские и ракетные стрельбы в РБ показали на видео
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Масштабные артиллерийские и ракетные стрельбы в РБ показали на видео 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Беларуси состоялись масштабные учения артиллерии и ракетных войск. Поднятые по боевой тревоге военнослужащие совершили марш к месту маневров и произвели боевые стрельбы из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.
— Подразделения ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования проводят плановые занятия на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области. Учения проходят артиллеристы из Бреста и Слонима, их полевой выход продолжается с начала недели, — говорится в сообщении.
Отметим, что в рамках комплексной проверки боеготовности в ночь с 22 на 23 марта по тревоге также был поднят батальон 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Командование батальона получило задачу по блокированию и уничтожению колонны бронетехники условного противника. В ночных условиях одна из рот, совершив 20-километровый марш в назначенный район, заняла оборону на указанном рубеже в районе Волковыска и с помощью авиации уничтожила условные цели.
Противовоздушное и истребительно-авиационное прикрытие действий войск осуществляли боевые расчеты зенитных ракетных подразделений и экипажи авиации. Для выдачи информации о воздушной обстановке была развернута группировка радиотехнических войск.
Экипажи учебно-боевых самолетов Як-130, истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-24 выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению колонны бронетехники и диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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