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В России научились делать солдат невидимыми
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США высылают российских дипломатов

В России научились делать солдат невидимыми 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
В распоряжении российские военных имеется камуфляж, позволяющий скрывать бойца в инфракрасном диапазоне, заявил «Интерфаксу» главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШа Олег Фаустов.
«Это уже есть. В настоящее время широко используются и у нас, и за рубежом соответствующие материалы, которые называют материалами с инфракрасной ремиссией. Чтобы было понятно: это разная интенсивность отражения световых волн, определенной длинны, от разных элементов или пятен камуфляжа», — сказал разработчик.
По словам Фаустова, «благодаря этому силуэт человека при наблюдении в приборы ночного видения как бы разбивается на отдельные части и становится менее заметен», что уже используется в «Ратнике».
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение. Ежегодно российские военные должны получать по 50 тысяч таких комплектов. К 2022 году ожидается появление нового поколения боевой экипировки.
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