В России испытали экзоскелет для стрельбы из пулемета одной рукой

Как сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШа Олега Фаустова, испытания боевого экзоскелета уже идут.

"Мы уже испытывали образцы экзоскелета, в которых можно вести достаточно эффективную стрельбу из винтовки или пулемета с использованием одной руки", — цитирует его агентство. Кроме того, по расчетам конструкторов, «правильный» боевой экзоскелет позволит солдату передвигаться во время ведения боевых действий со скоростью до 20 километров в час и нести на себе до 100 килограммов полезной нагрузки.

В отличие от пассивных экзоскелетов, активные конструкции, увеличивающие мышечную силу, используют автономный источник питания. И если производство многих элементов экзоскелета уже сейчас не вызовет больших сложностей, то питающая их «батарейка» с необходимыми параметрами пока не создана.

Напомним, ранее сообщалось, что в новый комплект боевой экипировки «Ратник 3» также может быть интегрирован экзоскелет.