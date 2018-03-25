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В Китае построят самую мощную гиперзвуковую аэродинамическую трубу в мире
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В Китае построят самую мощную гиперзвуковую аэродинамическую трубу в мире 

Свободная пресса 19 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Китае заявили о строительстве гиперзвукового аэродинамического туннеля для тестирования гиперзвуковых самолётов.
Аэродинамическая труба, длина которой составит 265 метров, может быть использована для испытания гиперзвуковых самолётов, способных летать со скоростью до 30,625 тыс. км в час, что в 25 раз превышает скорость звука, передаёт агентство «Синьхуа».
В свою очередь сайт научно-технических новостей Phys.org уточняет, что аэродинамические туннель будет использоваться для проверки взаимодействия воздуха с тестируемым объектом. А это в свою очередь позволит дизайнерам улучшать его аэродинамику, при том, что код скорость достигнет высоких величин.
Также известно, что в Академии наук КНР уже смоделировали гиперзвуковой полёт самолёта в такой трубе.
Китайские учёные уверены, что новый туннель поможет техническому применению гиперзвуковой технологии путём дублирования среды для сверхзвуковых полётов.
Кроме того, мощная китайская аэродинамическая труба может быть также использована для испытания гиперзвуковых ракетных технологий.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что проект китайско-российского дальнемагистрального самолёта вступил в этап первоначальной разработки.
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