НАТО усилит инфраструктуру ПВО в Польше 

Североатлантический альянс намерен связать корабельные и наземные средства ПВО, чтобы появилась возможность в реальном времени обмениваться данными разведки по зашифрованным каналам. Об этом сообщил портал «Утро.ру».
Отмечается, что НАТО планирует создать два объекта на северном побережье Польши для передач и приема данных, которые будут связаны с командными центрами благодаря буферной системе связи «корабль — берег — корабль».
Таким образом, корабли НАТО получат возможность моментального обмена сообщениями с наземными комплексами ПВО и наоборот.
Отмечается, что система будет функционировать в комплексе с остальными европейскими радарами.
США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России, о котором президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию. В этом ранее признался глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
По его словам, правительство в новых условиях может рассчитывать только на силы ядерного сдерживания. «360» рассказывает, почему Пентагон опасается российского вооружения.