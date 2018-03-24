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НАТО усилит инфраструктуру ПВО в Польше
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НАТО усилит инфраструктуру ПВО в Польше 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Североатлантический альянс намерен связать корабельные и наземные средства ПВО, чтобы появилась возможность в реальном времени обмениваться данными разведки по зашифрованным каналам. Об этом сообщил портал «Утро.ру».
Отмечается, что НАТО планирует создать два объекта на северном побережье Польши для передач и приема данных, которые будут связаны с командными центрами благодаря буферной системе связи «корабль — берег — корабль».
Таким образом, корабли НАТО получат возможность моментального обмена сообщениями с наземными комплексами ПВО и наоборот.
Отмечается, что система будет функционировать в комплексе с остальными европейскими радарами.
США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России, о котором президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию. В этом ранее признался глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
По его словам, правительство в новых условиях может рассчитывать только на силы ядерного сдерживания. «360» рассказывает, почему Пентагон опасается российского вооружения.
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