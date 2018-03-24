НАТО усилит инфраструктуру ПВО в Польше

Североатлантический альянс намерен связать корабельные и наземные средства ПВО, чтобы появилась возможность в реальном времени обмениваться данными разведки по зашифрованным каналам. Об этом сообщил портал «Утро.ру».

Отмечается, что НАТО планирует создать два объекта на северном побережье Польши для передач и приема данных, которые будут связаны с командными центрами благодаря буферной системе связи «корабль — берег — корабль».

Таким образом, корабли НАТО получат возможность моментального обмена сообщениями с наземными комплексами ПВО и наоборот.

Отмечается, что система будет функционировать в комплексе с остальными европейскими радарами.