Ещё
В КВЦ «Патриот» прошла научная конференция военных топографов и геодезистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КВЦ «Патриот» прошла научная конференция военных топографов и геодезистов 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
23 марта в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла Военно-научная конференция «Пути повышения эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации», организованная Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
23 марта в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла Военно-научная конференция «Пути повышения эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации», организованная Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Приветствуя собравшихся, председатель Научно-технического комитета Денис Гоманов отметил, что с каждым годом растёт число участников конференции. «Сегодня из 64 присутствующих организаций и органов военного управления, 16 — это организации промышленности», — отметил он.
Говоря о целях и задачах конференции в своём вступительном слове начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Зализнюк отметил, что топографическая служба Вооруженных сил Российской Федерации представляет собой организационный, научный и производственный потенциал, способный подготовить руководству топогеодезическую информацию на любой участок земной поверхности в максимально короткие сроки. Всё это благодаря развитию и совершенствованию технических средств, и подготовке высокопрофессиональных кадров. «В настоящее время актуальной задачей становится обеспечение автоматизированных систем управления войсками средствами цифровой топогеодезической информации» — добавил он.
На конференции были рассмотрены основные вопросы:
— пути повышения эффективности топогеодезического обеспечения Вооружённых Сил России,
— повышение эффективности навигационного обеспечения Вооружённых Сил России,
— подготовка специалистов для Вооружённых Сил в области топогеодезического и навигационного обеспечения в ВУЗах страны.
По завершении председатель Научно-технического комитета Денис Гоманов вручил дипломы активным участникам конференции.
ТК «Звезда»: последние новости
Личному составу ЮВО представили Боевое знамя нового образца и государственную награду округа - орден Суворова Расчёты ЗРК «Бук-М3» отразили удар условного противника с воздуха в Дагестане Создан облик вертолета Ка-62 для Минобороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам10
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США397
На Youtube обнаружен новый опасный вирус6
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ719
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России115
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение