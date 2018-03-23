Легендарному 19 истребительному авиаполку в Кубинке исполнилось 80 лет

19‐й истребительный авиаполк в Кубинке празднует 80‐летние. Это подразделение российских военно‐воздушных сил ‐ предок пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». «Кубинка» для них до сих пор является местом дислокации. Недавно на территории аэроклуба открыли новый музей.

Вот в этом помещении сконцентрированы легендарные люди. Каждый на этих фотографиях внес свою лепту в развитие нашей авиации. Поэтому дети должны знать и передавать своим детям. Тогда летать будем всегда дальше и выше всех

— Игорь Барсков, референт главного командования ВКС РФ

В советское время на месте музея был бункер. Здесь собраны уникальные экспонаты: модели самолетов военных лет, чертежи по выполнению фигур высшего пилотажа, авиационный шлем и одежда.

В этом году в Кубинке праздник: ровно 80 лет назад был сформирован

истребительный авиаполк, а это предок легендарных «Стрижей» и «Витязей», которые сейчас известны во всем мире. Во время Великой Отечественной войны летчики этого полка сражались в Испании . Свою первую победу полк одержал в 1941 году над Ленинградом

Сегодня рядом с аэродромом находится аэроклуб. Он является одним из самых крупных в Подмосковье . Здесь три ангара, в которых находятся самолеты

Ан-12 Ан-24 Ту-134. Некоторые используются для тренировочных полетов, а некоторые для военных реконструкций.

Парк самолетов состоит из отечественных и иностранных воздушных судов. Этот аэроклуб является центром, где демонстрируются мастерство и возможности техники. Параллельно летчики занимаются боевой подготовкой. Побывать в музее и познакомиться с миром «Стрижей» и «Витязей» может любой желающий.