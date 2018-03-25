Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета

Китай будет проектировать и строить фюзеляж самолета, Россия разработает композитное крыло и оперение.

Стартовал этап предварительного проектирования российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Об этом сообщает China Plus со ссылкой на Китайскую государственную компанию по производству авиакосмической техники ( COMAC ).

Отмечается, что на данном этапе работы будут предложены несколько концепций лайнера. Также будут оценены плюсы и минусы каждой из концепций и сформирована подходящая. Результатом работы станет аванпроект лайнера с обоснованием важнейших проектно-конструкторских решений, которые важны для следующих этапов разработки. Проектом занимается совместное для работы двух стран предприятие CRAIC.