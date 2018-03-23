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Армия Молдовы пополнила свои ряды молодыми бойцами
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Армия Молдовы пополнила свои ряды молодыми бойцами 

Мир24 35 минут назад
Фото: Мир24
Сегодня в Кишиневе новобранцы принесли торжественную клятву. На официальной церемонии присутствовала корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко.
Сто молодых бойцов присягнули на верность родине. Они уже прошли начальный курс военной подготовки. Остальные 10 месяцев обязательной службы солдаты проведут в рядах охранного батальона. Министр обороны Республики Молдовы лично поздравил новобранцев.
«Господа солдаты, вы сделали первые шаги в национальной армии. За два месяца армия стала для вас семьей. Вы научились справляться с вызовами, завели друзей, которые могут с вами остаться на всю жизнь», — сказал министр обороны Республики Молдова Еуджен Стурза.
Эти молодые люди — одни из последних призывников. В правительстве планируют через 2 года перейти на контрактную основу службы в армии. Первые сокращения числа призывников пройдут уже этой осенью. Новобранцев будут постепенно заменять профессиональными военнослужащими.
«Это большой проект, который предполагает полную модернизацию национальной армии со всех точек зрения. Национальная армия нуждается в военных, которые смогут вмешаться в ситуацию в нужный момент. Профессионализм не появляется за 1 год. Нужны годы обучения, годы тренировок», — пояснил Струза.
Теперь молдавские военные будут чаще выезжать на учения за границу. Обмениваться опытом с коллегами из Румынии, США и Германии. Многим солдатам срочной службы такая перспектива нравится.
«Чувствую, что за 2 месяца я изменился. Готов защищать родину, даже ценой собственной жизни», — рассказывает солдат Юлиан Попа.
«После 10 месяцев службы хочу продолжить учиться в военной академии, а после остаться служить по контракту», — поделился планами военнослужащий Даниил Дохокер
Уже известно, что контингент Национальной Армии Молдовы увеличен не будет. В ее рядах останется шесть с половиной тысяч военных.
Количество срочников и контрактников в национальной армии Молдовы — 50 на 50. Срок обязательной военной службы в Молдове длится 1 год.
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