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Россия продолжит разработку новейших вооружений, заявили в Совфеде
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Россия продолжит разработку новейших вооружений, заявили в Совфеде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия продолжит разработку новейших вооружений, несмотря на сокращение оборонного бюджета, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу в интервью телеканалу RT рассказал, что оборонный бюджет России будет сокращен, через пять лет планируется тратить менее 3% ВВП на оборонные цели.
"На финансировании запланированных перспективных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ это не отразится, их секвестр не коснется. Научные разработки — задел на будущее, на котором не экономят", — заявил Бондарев.
По словам сенатора, решение о сокращении оборонных расходов является «всесторонне взвешенным, продуманным, проанализированным» и не снизит ранее запланированные темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности страны.
"Убежден, что расходы, которые будут заложены на нужды обороны в последующие годы, позволят обеспечить основные стратегические цели Вооруженных сил России. Расходы будут достаточными для переоснащения армии, совершенствования вооружения и военной техники, постановки на боевое дежурство новых современных образцов, проведения научно-технической, исследовательской и прикладной деятельности ученых и инженеров-конструкторов в сфере ОПК", — заявил глава комитета.
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