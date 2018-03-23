Россия продолжит разработку новейших вооружений, заявили в Совфеде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу в интервью телеканалу RT рассказал, что оборонный бюджет России будет сокращен, через пять лет планируется тратить менее 3% ВВП на оборонные цели.

"На финансировании запланированных перспективных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ это не отразится, их секвестр не коснется. Научные разработки — задел на будущее, на котором не экономят", — заявил Бондарев.

По словам сенатора, решение о сокращении оборонных расходов является «всесторонне взвешенным, продуманным, проанализированным» и не снизит ранее запланированные темпы перевооружения армии, модернизации оборонно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности страны.

"Убежден, что расходы, которые будут заложены на нужды обороны в последующие годы, позволят обеспечить основные стратегические цели Вооруженных сил России. Расходы будут достаточными для переоснащения армии, совершенствования вооружения и военной техники, постановки на боевое дежурство новых современных образцов, проведения научно-технической, исследовательской и прикладной деятельности ученых и инженеров-конструкторов в сфере ОПК", — заявил глава комитета.