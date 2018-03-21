В МИД РФ заявили о 37 жертвах обстрелов террористов из Восточной Гуты

Боевики обстреляли один из пригородов Дамаска из района Восточной Гуты, погибли 37 человек, говорится в сообщинее МИД России

По данным министерства, 20 марта боевики открыли огонь из населенного пункта Айн-Терма в Восточной Гуте. Они нанесли ракетный удар по рынку Кашкуль в населенном преимущественно друзами и христианами дамасском пригороде Джарамана.

Жертвами обстрела стали 37 человек, еще 35 — ранены. Всего 20 марта Дамаск и его пригороды были обстреляны из Восточной Гуты четырежды.

В этих обстрелах погибли пятеро мирных жителей (в районе Маззе), пострадали двое. Об этом свидетельствуют данные российского Центра по примирению враждующих сторон.

Россия решительно осуждает «кровавые атаки террористов», которые свидетельствуют о продолжающемся игнорировании экстремистски настроенными боевиками положений резолюции 2401 СБ ООН.

«Расцениваем их как еще одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Восточной Гуте и в Сирии в целом», — говорится в сообщении МИД РФ.

На таком фоне попытки помешать решению сирийской правительственной армией задачи ликвидации в Восточной Гуте террористических опорных пунктов выглядят как потворство террористическим злодеяниям, заключили в дипломатическом ведомстве.

Ранее 21 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила в бомбардировках Восточной Гуты официальный Дамаск и лично президента Сирии Башара Асада. Также она заявила о якобы бездействии России, которая «наблюдает за этим».

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Напомним, 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Восточной Гуте. С 27 февраля по инициативе России в этом пригороде Дамаска была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза, чтобы мирные жители смогли покинуть город.

В ответ боевики начали обстреливать гуманитарный коридор, не давая людям выйти. В итоге через несколько дней работу гуманитарной паузы смогли наладить и из пригорода вышли 80 тыс. 414 человек.

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