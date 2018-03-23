Самые хитрые мины не умнее опытных саперов

22 марта военнослужащие инженерных войск на базе Международного противоминного центра в Подмосковном поселке Алабино продемонстрировали современные средства по обнаружению взрывоопасных предметов и показали навыки по их разминированию, которые бойцы получили в ходе проведения военных операций в Сирийской Арабской республике . За процессом наблюдал наш корреспондент.

Поводом для показательных действий специалистов МПЦ стала конференция по внедрению практического опыта выполнения задач инженерного обеспечения в ходе проведения операций на территории Сирийской Арабской республики. В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав инженерных войск ВУНЦ СВ «ОВА СВ РФ» (Военный учебно-научный центр сухопутных войск Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской федерации ), Тюменского высшего военного инженерного командного училища, а также офицеры соединений и частей инженерных войск.

Для того, чтобы понять, какими современными видами средств поиска обнаружения взрывоопасных предметов пользуются военные, отправляемся в одно из общежитий МПЦ. Здесь наглядно представлены лучшие приборы обнаружения мин, современная оптика, роботы и робототехнический комплекс для разведки заминированных участков.

Одними из важнейших предметов являются миноискатели. Например, селективный переносной индукционный «ИМП-С2» предназначен для обнаружения противопехотных и противотанковых мин, которые изготовлены из металла, установлены на поверхности грунта, снегу и даже в воде. Еще один называется «ПИПЛ» (Переносной искатель проводных линий). Его предназначение — это обнаружение координат трассы прохождения обнаруженной линии управления инженерными боеприпасами. С такими назначениями разберутся лишь опытные специалисты. Среди прочих на стендах представлены и переносные миноискатели, георадары, детекторы взрывчатых веществ, последний называют «умный нос». Такой прибор способен выявить частицы тротила и гексогена.

— Представленные здесь приборы имеют важнейшее назначение в проведении поисковых работ и разведки, наши специалисты уже работали с устройствами в Сирийской Арабской республике — рассказывает Михаил Мокляков, начальник отдела ЦНИИО, подполковник.

— Например роботы предназначены для проверки закрытых помещений и осмотра труднодоступных мест, в которые не сможет пройти солдат, продолжил Мокляков.

Рядовой МПЦ ВС РФ Вадим Кирияк вместе со своим четвероногим другом по кличке Барни направляются на поиски взрывоопасных предметов. На установленной остановке общественного транспорта стоит манекен с чемоданами. Тут служебной собаке необходимо принюхаться — здесь не оказалось взрывчатых веществ. Вадим Кирияк ведет собаку к припаркованному автомобилю, обходит его со всех сторон, Барни принюхивается к покрышкам, но здесь тоже нет «сюрпризов».

— В нашей работе важно взаимодействовать со служебной собакой и обращать внимание на ее реакцию при проверке объектов на наличие взрывоопасных веществ. Наши собаки хорошо натренированы, поэтому ошибок еще не было, признался «ВМ» Кирияк.

Испытаний для специалистов МПЦ немало, но, как признаются сами военнослужащие, навыки, полученные при проведении операций в Сирийской Арабской республике, оказались незаменимым опытом, поэтому сегодня это демонстрируют для других войск.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Черный , полковник, заместитель начальника отдела боевой подготовки управления начальника инженерных войск:

— В инженерных войсках ведется работа по обобщению и внедрению опыта специальных задач в ближневосточном регионе. Это важный вопрос в подготовке наших специалистов, поэтому мы организовали военно-практические конференции, в ходе которых мы обобщим тот опыт, который у нас имеется. А опыт у нас большой, это применение наших подразделений при выполнении специальных задач, применение средств инженерного вооружения, как современных, так и перспективных. Накопленный багаж знаний поможет нам поделиться необходимыми знаниями с другими войсками.