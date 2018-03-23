В артиллерийское соединение ЮВО в Адыгее поступила новейшая станция разведки СНАР-10М1 «Пантера»

«Пантера» способна обнаруживать различные наземные, надводные и воздушные цели на расстоянии до 10 километров.

На вооружение артиллерийского соединения ЮВО, дислоцированного в Адыгее , поступила новейшая станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 «Пантера».

«Пантера» способна обнаруживать различные наземные, надводные и воздушные цели на расстоянии до 10 километров. Станция эффективно работает при мониторинге морских акваторий и воздушного пространства на малых высотах.

Комплекс позволяет управлять огнем артиллерии, засекая разрывы артиллерийских снарядов. Новые технические возможности позволяют заметно повысить точность обнаружения целей до 10 метров.

Оборудование машины СНАР-10М1 позволяет наблюдать за обстановкой в определенном секторе, получать и обрабатывать данные, а также передавать информацию об обнаруженных целях на командный пункт.

В комплексе радиоэлектронного оборудования имеется навигационная система с электронной картой местности и аппаратурой спутниковой навигации.