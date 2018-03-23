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Саперы ЮВО обезвредили под Волгоградом около 500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны
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Саперы ЮВО обезвредили под Волгоградом около 500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для ведения работ по уничтожению взрывоопасных предметов было привлечено около 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.
Саперы соединения Южного военного округа (ЮВО) в первом квартале этого года на территории Волгоградской области уничтожили около 500 взрывоопасных предметов (ВОП).
Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны, среди них более 200 артиллерийских снарядов и минометных мин, около 10 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое.
Для ведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов было привлечено около 50 военнослужащих инженерного подразделения соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде, задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.
Все заявки на разминирование, поступившие в мотострелковое соединение, выполнены в полном объеме.
Военные специалисты систематически проводят занятия с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
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