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Инженеры ЮВО под Волгоградом разминировали береговую линию реки Дон
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Инженеры ЮВО под Волгоградом разминировали береговую линию реки Дон 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С помощью установки разминирования УР-77 военнослужащие проделали несколько проходов шириной до 6 метров на рубеже форсирования водной преграды.
В Волгоградской области в рамках полевого выхода инженерно-сапёрное подразделение соединения Южного военного округа отработало разминирование береговой линии реки Дон с помощью устройства разминирования УР-77.
В ходе учения военные инженеры установили минное поле вдоль русла реки. С помощью установки разминирования УР-77 военнослужащие проделали несколько проходов шириной до 6 метров на рубеже форсирования водной преграды.
В тактико-специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих.
Справочно
УР-77 — установка на базе гусеничной техники, позволяющая дистанционно проделывать проходы в минных полях. Ракета по направляющей пусковой установки стартует по определенной траектории на расстояние от 200 до 500 м, вытягивая при этом за собой гибкий кабель, связанный с взрывчатым веществом. Один заряд рассчитан на один проход, то есть установка посредством одного боекомплекта способна проделать сразу два прохода длиной до 100 м и шириной 6 м.
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