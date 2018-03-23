Инженеры ЮВО под Волгоградом разминировали береговую линию реки Дон

С помощью установки разминирования УР-77 военнослужащие проделали несколько проходов шириной до 6 метров на рубеже форсирования водной преграды.

Волгоградской области в рамках полевого выхода инженерно-сапёрное подразделение соединения Южного военного округа отработало разминирование береговой линии реки Дон с помощью устройства разминирования УР-77.

В ходе учения военные инженеры установили минное поле вдоль русла реки. С помощью установки разминирования УР-77 военнослужащие проделали несколько проходов шириной до 6 метров на рубеже форсирования водной преграды.

В тактико-специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих.

Справочно

УР-77 — установка на базе гусеничной техники, позволяющая дистанционно проделывать проходы в минных полях. Ракета по направляющей пусковой установки стартует по определенной траектории на расстояние от 200 до 500 м, вытягивая при этом за собой гибкий кабель, связанный с взрывчатым веществом. Один заряд рассчитан на один проход, то есть установка посредством одного боекомплекта способна проделать сразу два прохода длиной до 100 м и шириной 6 м.