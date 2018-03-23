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Предприятие «Вертолетов России» будет удаленно обучать ремонту вертолетов
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Предприятие «Вертолетов России» будет удаленно обучать ремонту вертолетов 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) холдинга «Вертолеты России», входящего в Госкорпорацию Ростех, станет первым российским предприятием, освоившим дистанционное обучение специалистов по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов. Проект является частью масштабной программы Learn Management Systems (LMS), которую реализует Вертолетная сервисная компания (ВСК). В будущем к LMS присоединятся другие предприятия холдинга, имеющие авиационные учебные центры.
Программа LMS предполагает создание на интернет-сайте ВСК единой платформы с собственным интерфейсом, к которой подключат авиационно-учебные центры холдинга и где будет размещен перечень учебных программ и курсов, а также каталоги необходимой документации. Кроме того, ВСК разработала единые правила создания и проведения учебных курсов, по которым будут работать все авиационные учебные центры «Вертолетов России».
«Дистанционное обучение позволит снизить продолжительность курса теоретической подготовки и его себестоимость, поскольку заказчикам больше не нужно присутствовать в учебном центре и жить вблизи от него во время обучения. Но самое главное, такой формат сделает учебные программы холдинга доступнее и конкурентоспособнее, что является одним из ключевых направлений развития системы послепродажного обслуживания до 2025 года», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
После запуска программы LMS Вертолетная сервисная компания совместно с авиационными учебными центрами станут первыми в России компаниями, оказывающими подобные услуги в сфере обучения на вертолеты российского производства.
Организовать дистанционное обучение планируется к концу 2019 года. К этому времени на НАРЗ будет закуплено необходимое программное обеспечение, разработана технологическая документация и мультимедийная библиотека. Стоит отметить, что проект, стоимость которого составляет 45 млн рублей, реализуется предприятием исключительно за счет собственных средств и входит в инвестиционную программу НАРЗ, рассчитанную до 2020 года.
Таким образом, Госкорпорация Ростех расширяет продажи вертолетной техники, предлагая заказчикам все более удобные форматы сопутствующих сервисов. В рамках этой работы внедряются передовые технологии обучения техобслуживанию и ремонту. Интерактивная система позволит специалистам со всей России, а также из более чем десятка стран, закупающих отечественные вертолеты, пройти обучение, что упростит процесс обслуживания техники и снизит его стоимость.
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