Топ-7 секретных летательных аппаратов США

Американские летательные аппараты с литерой X в названии — так называемые X-Planes — стали полигоном для инноваций на протяжении десятилетий. Начиная с первого самолета, сломавшего звуковой барьер, под этим неофициальным «брендом» были созданы десятки секретных и не очень разработок. Вот самые любопытные из них.

1. X-1 (1946)

Вскоре после окончания Второй мировой войны компания Bell Aircraft вместе с ВВС США и Национальным консультативным комитетом по аэронавтике — предшественником NASA — намеревались преодолеть звуковой барьер. И X-1 стал первым самолетом в истории, который это сделал. Испытания самолета с ракетным двигателем начались в 1946 году. 14 октября 1947 года, в ходе 50-го полета, Чарльз «Чак» Йегер достиг скорости 1 маха.

Bell-X1 Знаменитый полет закрепил за Йегером репутацию смелого летчика-испытателя. Продолжив карьеру в школе летчиков-испытателей ВВС США, он обучал будущих астронавтов только-только зарождавшейся космической программы. На последующих итерациях X-1 делались новые достижения: вариант X-1E достиг рекордной скорости программы в 1958 году, достигнув скорости 3 маха или 1643 км/ч.

2. X-11 и X-12 (1957–1958)

X-11 и X-12 вообще не были самолетами. Они стали прототипами SM-65 «Атлас» — первой межконтинентальной баллистической ракеты США. Она использовалась не только в военной сфере. Семейство ракет-носителей «Атлас» начиная с 1959 года сыграло важную роль в американской космической программе.

SM-65 «Атлас»

Ракета получила полутораступенчатую компоновку, когда и стартовый и маршевый двигатели включались при нахождении ракеты на старте, а через две минуты полета, выключались и отбрасывались только стартовые двигатели со своим аэродинамическим обтекателем, а не целая ступень. Маршевый же двигатель продолжать работать на протяжении всей активной фазы полета.

Ракетой-носителем «Атлас» в 1971 году был запущен зонд «Маринер-9», который стал первым искусственным спутником другой планеты — Марса. Ею же в 2006-м в космос был выведен зонд «Новые горизонты», предназначенный для изучения Плутона и его спутника Харона.

3. X-15 (1958)

Этот экспериментальный орбитальный самолет-ракетоплан был одним из первых многоразовых космических аппаратов, достигших суборбитальных высот чуть выше 100 км в 1963 году.

На нем летчик-испытатель Джо Уокер взлетел достаточно высоко, чтобы квалифицироваться как астронавт. NASA, впрочем, официально признало этот факт только в 2005 году. Пилот ВВС США Билл Найт развил на этом самолете скорость 6206 км/ч в 1967 году.

4. X-25 (1955)

Также известен как Bensen B-8. Легкий одноместный вертолет был разработан для экстренной эвакуации сбитых пилотов. Программа стартовала в 50-х годах, но было проведено только два испытательных полета — оба в 1968 году. Но значение этого забавного вертолета заключается не в тех пробных полетах, а в том, что он стал любимцем непрофессионалов.

Bensen B-8 Изначально-то он и был построен изобретателем Игорем Бенсеном вовсе не для военных. По сути автожир B-8 стал доступным способом увлечь авиацией обычных людей.

5. X-29 (1984)

Этот самолет компании Grumman отличается крыльями обратной стреловидности. Это было сделано для уменьшения сопротивления, но конструкция была настолько нестабильной, что самолет нуждался в компьютерной корректировке для того, чтобы удерживаться в воздухе.

X-29 был одним из последних самолетов с обращенным вперед стреловидным крылом, испытанных американскими военными.

Во второй половине 90-х в России был построен экспериментальный истребитель СУ-47 «Беркут» подобной конструкции.

6. X-37 (2006)

X-37 был передан из сферы компетенции NASA Министерству обороны в США, и первый раз запущен на орбиту в 2010 году. Версия Х-37В — это тот самый автоматический орбитальный самолет, который в настоящее время совершает долгосрочные испытательные полеты неизвестного назначения.

Х-37В Говорят, что следующий шаттл этой серии, X-37-C, будет иметь кабину для шести астронавтов.

7. X-47 (2011)

Как бы круто ни выглядели дроны, они продолжают использоваться в основном просто для наблюдения. Беспилотник X-47 размером с истребитель и немного напоминающий НЛО тренируется выполнять взлеты и посадки на авианосцах наряду с традиционной военной авиацией.

Он рассматривается как предвестник целого парка наблюдателей и ударных беспилотников, которые будут осуществлять сложные миссии в опасных районах.