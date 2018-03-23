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Крупнейший рудовоз в мире сдали в эксплуатацию в Китае
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Крупнейший рудовоз в мире сдали в эксплуатацию в Китае 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Компания China Shipbuilding Industry Corp сдала в эксплуатацию заказчику крупнейший в мире рудовоз, грузоподъемность которого равна 400 тыс. тонн.
Судно получило название Ore Tianjin, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Xinhua. Грузоподъемность нового рудовоза сравнима с 6,6 тыс. вагонов поезда.
Длина судна — 362 метров, ширина — 65 метров. Полная загрузка занимает 16,7 часа. Рудовоз способен преодолеть 25,5 тыс. морских миль со скоростью 14,5 узла в час. Кораблю не нужно заходить в порты для дозаправки, выполняя рейс между двумя любыми портами мира.
Рудовоз построили по заказу бразильской компании Vale, судно предназначено для перевозки железной руды из Бразилии в КНР. Корабль может использовать СПГ в качестве топлива.
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