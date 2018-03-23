Крупнейший рудовоз в мире сдали в эксплуатацию в Китае

Компания China Shipbuilding Industry Corp сдала в эксплуатацию заказчику крупнейший в мире рудовоз, грузоподъемность которого равна 400 тыс. тонн.

Судно получило название Ore Tianjin, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Xinhua . Грузоподъемность нового рудовоза сравнима с 6,6 тыс. вагонов поезда.

Длина судна — 362 метров, ширина — 65 метров. Полная загрузка занимает 16,7 часа. Рудовоз способен преодолеть 25,5 тыс. морских миль со скоростью 14,5 узла в час. Кораблю не нужно заходить в порты для дозаправки, выполняя рейс между двумя любыми портами мира.