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NI: Российские Ту-160М2 могут стать кошмаром НАТО
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NI: Российские Ту-160М2 могут стать кошмаром НАТО 

Русская Семерка 56 минут назад
Фото: Русская Семерка
Модернизация российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 М2, которого наши летчики ласково называют «Белый лебедь», а в блоке НАТО окрестили «Блэкджек», ещё сильнее заставила волноваться военачальников Североатлантического альянса, пишет National Interest.
Новый двигатель увеличит радиус действия воздушного судна на 1000 км, чего удалось достичь благодаря установке новой турбины.
“Этот двигатель будет работать на 10% эффективнее, чем предыдущая версия. Все работы идут по графику” — рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. — «Кроме силовой установки, мы собираемся провести модернизацию электронной „начинки“ самолета. По сути, от старой версии самолета останется только корпус.»
Закончить модернизацию всего авиапарка планируется к 2030 году.
Модифицированные машины будут оснащаться новыми крылатыми ракетами, которые обладают гораздо большей дальнобойностью, а увеличенный рабочий радиус действия машины позволит выходить на боевой курс совсем с неожиданных направлений.
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