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Минобороны опровергло сообщения СМИ об ударах по Восточной Гуте
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Минобороны опровергло сообщения СМИ об ударах по Восточной Гуте 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИА НОВОСТИ. В МО РФ ОПРОВЕРГЛИ СООБЩЕНИЯ ЗАПАДНЫХ СМИ О ЯКОБЫ НАНЕСЕНИИ ВКС РОССИИ УДАРОВ «ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМИ БОМБАМИ» В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ В СИРИИ
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История о туристе помогла найти у берегов Крыма немецкий бомбардировщик "Золотая лопата" против танков: Эстония готовится к обороне "Вертолеты России" рассказали об интересе Минобороны к создаваемому Ка-62
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