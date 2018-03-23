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Юнармейцы отправят экспедицию на Северный полюс
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Юнармейцы отправят экспедицию на Северный полюс 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Школьники проводят в непростое путешествие пятерых сотрудников Экспедиционного центра МО РФ.
Юнармейцы Москвы примут участие старте полярной экспедиции, которую организовал профильный центр Министерства обороны России.
Ребята уже побывали в Архангельске, где посетили Северный Морской музей, далее их ждет перелет на остров Новая Земля в Красноярском крае, откуда начнется путешествие к Северному полюсу.
Экспедиция продлится около месяца и повторит маршрут 50-летней давности — сотрудникам центра Минобороны предстоит преодолеть почти пять тысяч километров. Двигаться они будут на специально оборудованных снегоходах. Поможет им в пути военная авиация.
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