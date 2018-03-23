Юнармейцы отправят экспедицию на Северный полюс

Школьники проводят в непростое путешествие пятерых сотрудников Экспедиционного центра МО РФ.

Ребята уже побывали в Архангельске , где посетили Северный Морской музей, далее их ждет перелет на остров Новая Земля в Красноярском крае , откуда начнется путешествие к Северному полюсу.

Экспедиция продлится около месяца и повторит маршрут 50-летней давности — сотрудникам центра Минобороны предстоит преодолеть почти пять тысяч километров. Двигаться они будут на специально оборудованных снегоходах. Поможет им в пути военная авиация.