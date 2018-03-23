Более 400 военнослужащих дивизии имени Дзержинского примут участие в параде Победы на Красной площади

Более 400 военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии — главнокомандующего войсками Росгвардии генерал‐полковник Сергей Меликов

Первая открытая тренировка сводного парадного полка войск национальной гвардии, участвующего в параде Победы 9 мая 2018 года, прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им.

Ф. Э. Дзержинского

Росгвардии. Вместе с военнослужащими дивизии в тренировке впервые приняли участие курсанты и офицеры Саратовского военного института войск Росгвардии.

Парадный расчет Росгвардии ежедневно занимается в среднем по пять часов. В День Победы военнослужащие пройдут 220 шагов по Красной площади от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля. Всего более 700 военнослужащих Росгвардии примут участие в параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади. В составе Отдельной дивизии оперативного назначение им.

Ф. Э. Дзержинского

будет маршировать 421 человек и 210 в составе колонны Саратовского военного института. Также будут участвовать кадеты и колонна техники

— Сергей Меликов.

Среди участников Парада Победы рядовой Олег Кузьмин . Его прадед Иван Ивлев участвовал в Параде 7 ноября 1941 года, после которого сразу ушел на войну. Сражался в составе

Украинского фронтов, освобождал Венгрию , Чехословакию и Румынию . Награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За боевые заслуги».

Готовлюсь к параду Победы с чувством радости и счастья, и пониманием того, что на плечах каждого из нас большая ответственность. Это значимое событие в моей жизни. Не многим в нашей стране выпадет возможность пройти строем по главной площади страны

— Олег Кузьмин.

Совместные тренировки пеших колонн будут проходить до 26 марта. С 28 марта по 25 апреля пройдут комплексные тренировки в Алабинском гарнизоне, а 27 апреля и 3 мая на Красной площади.