Более 400 военнослужащих дивизии имени Дзержинского примут участие в параде Победы на Красной площади 

Более 400 военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии — главнокомандующего войсками Росгвардии генерал‐полковник Сергей Меликов.
Первая открытая тренировка сводного парадного полка войск национальной гвардии, участвующего в параде Победы 9 мая 2018 года, прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им.
Ф. Э. Дзержинского
Росгвардии. Вместе с военнослужащими дивизии в тренировке впервые приняли участие курсанты и офицеры Саратовского военного института войск Росгвардии.
Парадный расчет Росгвардии ежедневно занимается в среднем по пять часов. В День Победы военнослужащие пройдут 220 шагов по Красной площади от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля. Всего более 700 военнослужащих Росгвардии примут участие в параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади. В составе Отдельной дивизии оперативного назначение им.
Ф. Э. Дзержинского
будет маршировать 421 человек и 210 в составе колонны Саратовского военного института. Также будут участвовать кадеты и колонна техники
— Сергей Меликов.
Среди участников Парада Победы рядовой Олег Кузьмин. Его прадед Иван Ивлев участвовал в Параде 7 ноября 1941 года, после которого сразу ушел на войну. Сражался в составе
Украинского фронтов, освобождал Венгрию, Чехословакию и Румынию. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За боевые заслуги».
Готовлюсь к параду Победы с чувством радости и счастья, и пониманием того, что на плечах каждого из нас большая ответственность. Это значимое событие в моей жизни. Не многим в нашей стране выпадет возможность пройти строем по главной площади страны
— Олег Кузьмин.
Совместные тренировки пеших колонн будут проходить до 26 марта. С 28 марта по 25 апреля пройдут комплексные тренировки в Алабинском гарнизоне, а 27 апреля и 3 мая на Красной площади.