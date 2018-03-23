Ещё
Более 400 военнослужащих дивизии имени Дзержинского примут участие в параде Победы на Красной площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 400 военнослужащих дивизии имени Дзержинского примут участие в параде Победы на Красной площади 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 400 военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск Росгвардии примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии — главнокомандующего войсками Росгвардии генерал‐полковник Сергей Меликов.
Первая открытая тренировка сводного парадного полка войск национальной гвардии, участвующего в параде Победы 9 мая 2018 года, прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им.
Ф. Э. Дзержинского
Росгвардии. Вместе с военнослужащими дивизии в тренировке впервые приняли участие курсанты и офицеры Саратовского военного института войск Росгвардии.
Парадный расчет Росгвардии ежедневно занимается в среднем по пять часов. В День Победы военнослужащие пройдут 220 шагов по Красной площади от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля. Всего более 700 военнослужащих Росгвардии примут участие в параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади. В составе Отдельной дивизии оперативного назначение им.
Ф. Э. Дзержинского
будет маршировать 421 человек и 210 в составе колонны Саратовского военного института. Также будут участвовать кадеты и колонна техники
— Сергей Меликов.
Среди участников Парада Победы рядовой Олег Кузьмин. Его прадед Иван Ивлев участвовал в Параде 7 ноября 1941 года, после которого сразу ушел на войну. Сражался в составе
Украинского фронтов, освобождал Венгрию, Чехословакию и Румынию. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За боевые заслуги».
Готовлюсь к параду Победы с чувством радости и счастья, и пониманием того, что на плечах каждого из нас большая ответственность. Это значимое событие в моей жизни. Не многим в нашей стране выпадет возможность пройти строем по главной площади страны
— Олег Кузьмин.
Совместные тренировки пеших колонн будут проходить до 26 марта. С 28 марта по 25 апреля пройдут комплексные тренировки в Алабинском гарнизоне, а 27 апреля и 3 мая на Красной площади.
360tv.ru: последние новости
Крымские ученые нашли затонувший немецкий самолет из местной легенды Советская ракета времен холодной войны уйдет с молотка Пентагон признался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ386
Набиуллина взялась за пенсии80
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого70
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ500
Все супероружие РФ показали в одном видео155
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение