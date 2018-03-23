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«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели учения в Баренцевом море
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«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели учения в Баренцевом море 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели учения по отражению воздушной атаки в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Большие противолодочные корабли Северного флота "Североморск" и «Вице-адмирал Кулаков» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море провели учение по противовоздушной обороне отряда кораблей от налёта авиации условного противника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях приняли участие самолёты противолодочной авиации Северного флота. Боевые упражнения выполнили расчеты артиллерийских батарей АК-100 и ракетных комплексов «Кинжал».
Добавляется, что после учений корабли продолжили совместное плавание в заданных районах Баренцева моря.
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