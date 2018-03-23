«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели учения в Баренцевом море

"Большие противолодочные корабли Северного флота " Североморск " и «Вице-адмирал Кулаков» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море провели учение по противовоздушной обороне отряда кораблей от налёта авиации условного противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях приняли участие самолёты противолодочной авиации Северного флота. Боевые упражнения выполнили расчеты артиллерийских батарей АК-100 и ракетных комплексов «Кинжал».

Добавляется, что после учений корабли продолжили совместное плавание в заданных районах Баренцева моря.