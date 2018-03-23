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В Черногорию прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО
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В Черногорию прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) прибыли в Черногорию, где пробудут до 26 марта, передает национальное Радио и телевидение Черногории.
В составе группы, которая пришла в пятницу в черногорский порт Бар, находится британский эсминец HMS Duncan (D-37) и испанский фрегат SPS VICTORIA (F-82).
"После прибытия в штабе ВМФ Черногории организован прием для командующего группой коммодора Майка Атли и остальных командиров у заместителя командующего ВМФ Черногории капитана фрегата Юсуфа Юнуза", — сообщил телеканал.
Отмечается, что за время пребывания постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса будет проведен ряд совместных мероприятий британских, испанских и черногорских военных моряков, гостям также покажут достопримечательности республики.
Военные моряки Черногории провели в сентябре 2017 года в порту Бар первые совместные учения с представителями SNMG2 как полноправные члены НАТО.
В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. После вступления в НАТО министр обороны Черногории Предраг Бошкович сообщил, что Подгорица готова участвовать во всех операциях альянса. Тогда же он заявил, что все, что может дать республика НАТО — это 1950 военнослужащих и 450 тысяч евро ежегодного взноса.
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