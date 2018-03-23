В Черногорию прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО

БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости . Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) прибыли в Черногорию , где пробудут до 26 марта, передает национальное Радио и телевидение Черногории.

В составе группы, которая пришла в пятницу в черногорский порт Бар, находится британский эсминец HMS Duncan (D-37) и испанский фрегат SPS VICTORIA (F-82).

"После прибытия в штабе ВМФ Черногории организован прием для командующего группой коммодора Майка Атли и остальных командиров у заместителя командующего ВМФ Черногории капитана фрегата Юсуфа Юнуза", — сообщил телеканал.

Отмечается, что за время пребывания постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса будет проведен ряд совместных мероприятий британских, испанских и черногорских военных моряков, гостям также покажут достопримечательности республики.

Военные моряки Черногории провели в сентябре 2017 года в порту Бар первые совместные учения с представителями SNMG2 как полноправные члены НАТО.