Российские военные интересуются боевой версией вертолета Ка-62

Сейчас облик военного Ка-62 готов. Он готовится к испытаниям, однако производитель пока сконцентрировался на гражданской версии машины. Сначала она должна пройти сертификацию.

Ка-62 — не совсем обычный для КБ Камова вертолет: у него один несущий винт, а не два, как, например, у Ка-52. Машина получила современную «стеклянную» кабину: аналоговые циферблаты и индикаторы заменили несколькими многофункциональными ЖК-дисплеями. Кроме того, лопасти вертолета на 50% сделаны из композитных материалов. А значит они легче и прочнее металлических.

Новый Ка-62 способен разогнаться до 310 километров в час. Хотя разработчики рекомендуют летать не быстрее 240 километров в час. Так топлива расходуется меньше и на одной заправке вертолет сможет преодолеть 720 километров. А с дополнительными баками керосина хватит на 1100 километров.

В транспортной кабине Ка-62 могут разместиться 15 человек или более 2 тонн груза. Уже сегодня вертолет может работать скорой помощью, спасателем или наблюдателем. Все зависит от требований заказчика.