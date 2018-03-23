«Алмаз-Антей» проведет переговоры о поставках систем ПВО на ArmHiTech-2018

Вторая выставка вооружений и военной техники ArmHiTech-2018 пройдет с 29 по 31 марта в Ереване

"В рамках мероприятия члены делегации проведут ряд встреч и переговоров с представителями государственных структур, потенциальными заказчиками продукции холдинга. Специалисты холдинга также проведут переговоры с потенциальными заказчиками систем и средств организации воздушного движения производства концерна", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн

Согласно сообщению, на ереванском оружейном салоне «Алмаз-Антей» представит зенитные ракетные системы большой дальности С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», С-300ПМУ2 «Фаворит», а также ЗРК средней и малой дальности «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ» и другие комплексы.

Кроме того, в ходе ArmHiTech-2018 концерн продемонстрирует свои актуальные разработки в области радиолокационных систем, в том числе новый многофункциональном радиолокационном комплекс 55Ж6МЕ и мобильную РЛС дежурного режима «Небо-СВУ».