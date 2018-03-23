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Войска РХБЗ провели учения с использованием ракетного комплекса «Точка-У»
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Войска РХБЗ провели учения с использованием ракетного комплекса «Точка-У» 

RT на русском 1 час назад
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России провели учения на полигоне в Курской области. Сообщается, что в ходе манёвров военнослужащие задействовали тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также термодымовые машины.
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