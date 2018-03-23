Выездная приёмная Министерства обороны завершила работу в Крыму

В состав Выездной приёмной вошли должностные лица различных департаментов центрального аппарата военного ведомства, представители структур ЮВО и Черноморского флота. Кроме того, в каждом из городов в работу Выездной приёмной МО РФ включались сотрудники органов исполнительной власти.

Как рассказала начальник Управления МО РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова, темы и методики работы на Крымском полуострове планировались заранее на основе анализа обращений, поступающих в Минобороны из региона. В связи с этим были подготовлены методические занятия с военнослужащими и членами их семей, которые касались порядка обеспечения жилыми помещениями, получения жилищной субсидии и военной ипотеки.

Чтобы как можно большее число граждан получило информацию о том, какую работу проводит Минобороны по решению социально значимых вопросов, на встречи со специалистами были приглашены военнослужащие и члены их семей. Особо отмечена работа представителей департамента жилищного обеспечения и департамента социальных гарантий, которые провели специальные методические занятия. Сегодня крымских военнослужащих в основном интересуют вопросы военной службы, военного образования, порядок обеспечения служебным и постоянным жильём.

«Благодаря хорошей организации на приглашения откликнулись многие, залы были полны, и в итоге более 1300 человек нам удалось охватить таким информированием и методическими занятиями», –— сообщила Наталья Белоусова.