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Выездная приёмная Министерства обороны завершила работу в Крыму
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Выездная приёмная Министерства обороны завершила работу в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты основных социально значимых направлений центральных органов военного управления во главе с начальником Управления МО РФ по работе с обращениями граждан Натальей Белоусовой организовали встречи со всеми желающими в Севастополе, Симферополе и Евпатории.
В состав Выездной приёмной вошли должностные лица различных департаментов центрального аппарата военного ведомства, представители структур ЮВО и Черноморского флота. Кроме того, в каждом из городов в работу Выездной приёмной МО РФ включались сотрудники органов исполнительной власти.
Как рассказала начальник Управления МО РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова, темы и методики работы на Крымском полуострове планировались заранее на основе анализа обращений, поступающих в Минобороны из региона. В связи с этим были подготовлены методические занятия с военнослужащими и членами их семей, которые касались порядка обеспечения жилыми помещениями, получения жилищной субсидии и военной ипотеки.
Чтобы как можно большее число граждан получило информацию о том, какую работу проводит Минобороны по решению социально значимых вопросов, на встречи со специалистами были приглашены военнослужащие и члены их семей. Особо отмечена работа представителей департамента жилищного обеспечения и департамента социальных гарантий, которые провели специальные методические занятия. Сегодня крымских военнослужащих в основном интересуют вопросы военной службы, военного образования, порядок обеспечения служебным и постоянным жильём.
«Благодаря хорошей организации на приглашения откликнулись многие, залы были полны, и в итоге более 1300 человек нам удалось охватить таким информированием и методическими занятиями», –— сообщила Наталья Белоусова.
Личный приём по индивидуальным вопросам посетили около 130 граждан. По тем обращениям, которые потребовали дополнительной проработки, представители Выездной приёмной просили заявителей составить письменные обращения, которые были сразу же направлены в Москву для регистрации. В дальнейшем такие обращения передаются в соответствующие органы военного управления, для ответов по существу в установленный законом тридцатидневный срок. В то же время часть вопросов разрешалась на месте, непосредственно в ходе работы Выездной приёмной.
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