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Элементы подводной акробатики и подводного боя отрабатывают бойцы ППДО Черноморского флота
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Элементы подводной акробатики и подводного боя отрабатывают бойцы ППДО Черноморского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Следующим этапом подготовки станут занятия по огневой подготовке, во время которых личный состав выполнит стрельбу под водой из пистолета и автомата для подводной стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням.
В пункте базирования кораблей Черноморского флота личный состав противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) принимает участие в практических занятиях с выполнением подводных спусков.
В ходе занятий военнослужащие отработают комплексы упражнений по подводному плаванию одиночно и в составе группы. Подводные спуски производятся в различное время суток в полном водолазном снаряжении с индивидуальными дыхательными аппаратами.
Также бойцы ППДО проводят тренировки по выполнению элементов подводной акробатики и подводного боя с холодным оружием. При выполнениии приёмов подводного боя с применением холодного оружия пловцы используют специальный макет ножа, которым нельзя повредить снаряжение. Отработка колющих и режущих движений проводится на специальных подводных манекенах.
Следующим этапом подготовки станут занятия по огневой подготовке, во время которых личный состав выполнит стрельбу под водой из пистолета и автомата для подводной стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням.
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