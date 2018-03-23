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«Золотая лопата» против танков: Эстония готовится к обороне
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«Золотая лопата» против танков: Эстония готовится к обороне 

РИА Новости 19 минут назад
ТАЛЛИН, 23 мар — РИА Новости. Заявленной целью очередных учений Сил обороны Эстонии под названием «Золотая лопата» стала репетиция оборонительных боев против бронетехники условного противника.
Учения проходят на центральном полигоне Сил обороны. В них участвуют почти 700 военнослужащих эстонского Куперьяновского пехотного батальона, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Помимо эстонских военных также задействованы силы НАТО. В частности, для десантирования пехоты используются вертолеты армии США UH-60 Black Hawk, а роль условного противника играют, в том числе, британские механизированные подразделения.
По словам командующего Куперьяновским батальоном подполковника Тоомаса Тынисте, учения «Золотая лопата» — важный этап в подготовке солдат, так как впервые за курс обучения все подразделения батальона действуют сообща на поле боя. Как отметил Тынисте, упор делается на взаимодействие с инженерными подразделениями и боевые действия против бронетехники.
Тем временем, самые масштабные военные учения за всю историю Сил обороны еще впереди. Эстонские военные вместе с НАТО проведут крупнейшие маневры «Ёж» в мае этого года. В них примут участие более 13 тысяч военнослужащих Сил обороны, добровольцев Союза обороны (Kaitseliit), резервистов, а также военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров.
Заявленной целью учений является проверка боевой готовности резервистов и сухопутных войск к выполнению задач в рамках государственной обороны в условиях военного времени. Также будет отрабатываться взаимодействие между подразделениями Сил обороны и Союза обороны.
Масштаб военных учений Сил обороны Эстонии растет на фоне беспрецедентного усиления группировки Североатлантического альянса в Балтийском регионе. Решение о размещении войск НАТО в странах Балтии и Польше было утверждено на саммите альянса в Варшаве летом 2016 года якобы в связи с угрозой нападения на них со стороны Российской Федерации.
В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну блока. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
По словам Лаврова, «за последнюю четверть века Россия, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны». Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что страны Запада, расширяя НАТО на восток, «провоцируют нестабильность на постсоветском пространстве и поощряют антироссийские настроения».
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