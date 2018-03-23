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Пекин отреагировал на заход американского эсминца в Южно-Китайское море
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Пекин отреагировал на заход американского эсминца в Южно-Китайское море 

РИА Новости 1 час назад
Минобороны КНР обвинило США в подрыве своего суверенитета и безопасности в связи с заходом эсминца Mustin в акваторию Южно-Китайского моря
РИА Новости / Динамика дня
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