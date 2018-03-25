Американская академия с помощью комиксов готовит офицеров к войне с Россией

Четыре комикса выпустила в качестве учебных пособий знаменитая военная академия Вест-Пойнт ( США ), чтобы офицеры «задумались о войнах будущего». В одном из них представлено военное столкновение с Россией в 2027 году, когда Молдавия Румыния решают объединиться. Это намерена предотвратить РФ, войска которой атакуют воинские части США, размещенные поблизости, сообщают «Известия»

По сюжету «истории», первым делом российская армия насылает на американские военные базы дроны, глушащие аппаратуру электромагнитными импульсами. Но американцы в ответ уничтожают наземные роботы «врага», которые весьма похожи на действительно существующие дистанционно управляемые танки «Уран-9». Ну, и дальше, естественно, всячески побеждают этих «мерзких и противных» русских.