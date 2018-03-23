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Субсидии Минобороны на жилье военным за 4 года превысили 150 млрд руб
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Субсидии Минобороны на жилье военным за 4 года превысили 150 млрд руб 

РИА Недвижимость 35 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Объем средств, направленных Минобороны на приобретение жилья военными, с 2014 года превысил 150 миллиардов рублей, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"На сегодняшний день объем средств, выделенных Минобороны России на приобретение жилья военнослужащими за весь период, превысил 150 миллиардов рублей", — сказал Астафьев, уточнив, что выдача субсидий военным проводится в России с июня 2014 года.
В пятницу командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников вручил 14 военнослужащим округа денежные субсидии на сумму около 100 миллионов рублей для приобретения жилья в собственность. Именно после этой выплаты общая сумма выделенных субсидий по стране превысила 150 миллиардов рублей.
Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представлению личному составу округа Боевого знамени ЮВО нового образца и Ордена Суворова, которым был награжден военный округ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач.
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