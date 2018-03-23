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Денежные субсидии военнослужащим ЮВО на приобретение жилья превысили за последние годы 150 миллиардов
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Денежные субсидии военнослужащим ЮВО на приобретение жилья превысили за последние годы 150 миллиардов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вручение очередных сертификатов состоялось в Доме офицеров в Ростове-на-Дону с участием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
В Доме офицеров в Ростове-на-Дону командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручил денежные субсидии на сумму около 100 млн руб. 14 военнослужащим для приобретения жилья в собственность.
Денежный эквивалент выданных военнослужащим ЮВО сертификатов превысил 150 миллиардов, выделенных Министерством обороны Российской Федерации на приобретение жилья военнослужащими за период с 2014 года.
Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представлению личному составу округа Боевого знамени ЮВО нового образца и ордена Суворова, которым был награжден военный округ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.
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