Денежные субсидии военнослужащим ЮВО на приобретение жилья превысили за последние годы 150 миллиардов

Вручение очередных сертификатов состоялось в Доме офицеров в Ростове-на-Дону с участием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова

В Доме офицеров в Ростове-на-Дону командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручил денежные субсидии на сумму около 100 млн руб. 14 военнослужащим для приобретения жилья в собственность.

Денежный эквивалент выданных военнослужащим ЮВО сертификатов превысил 150 миллиардов, выделенных Министерством обороны Российской Федерации на приобретение жилья военнослужащими за период с 2014 года.

Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представлению личному составу округа Боевого знамени ЮВО нового образца и ордена Суворова, которым был награжден военный округ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.