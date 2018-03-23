В Дальневосточное ВОКУ поступили новые танки Т-72Б3М

В модернизированном варианте реализован ряд новых технологий –— механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом.

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила партия современных танков Т-72Б3М последней модификации.

Основной боевой танк Т-72Б3М отличается от прежней версии более мощным двигателем и надежным комплексом динамической защиты «Реликт». Кроме того, в модернизированном варианте реализован ряд новых технологий. Механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом.

Курсанты училища уже приступили к эксплуатации новой техники.