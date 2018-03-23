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В Дальневосточное ВОКУ поступили новые танки Т-72Б3М
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В Дальневосточное ВОКУ поступили новые танки Т-72Б3М 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В модернизированном варианте реализован ряд новых технологий –— механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом.
В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила партия современных танков Т-72Б3М последней модификации.
Основной боевой танк Т-72Б3М отличается от прежней версии более мощным двигателем и надежным комплексом динамической защиты «Реликт». Кроме того, в модернизированном варианте реализован ряд новых технологий. Механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом.
Курсанты училища уже приступили к эксплуатации новой техники.
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