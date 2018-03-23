Племянник Героя Советского Союза Ивана Перова предложил увековечить его память в Пскове 

Единая Россия официальный сайт Партии / Новости / С просьбой увековечить память мичмана-героя обратится к главе Пскова партпроект «Историческая память» // -1) {window.location.replace (redirect_to);}} //]]>// // В региональную общественную приемную «Единой России» пришел племянник известного подводника, Героя Советского Союза Ивана Перова, который предложил установить в честь родственника мемориальную доску. На встрече с депутатом областного Собрания Владимиром Яниковым он рассказал, что в Симферопольском районе Крыма в честь его дяди названо целое село. «Обидно, что там его прославляют, а в Пскове до сих пор не увековечили память земляка», — посетовал потомок и попросил о содействии в установке мемориальной доски Ивану Перову. Владимир Яников и председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» в Псковской области Павел Дроздов сообщили, что направят соответствующее обращение главе Пскова Ивану Цецерскому. «Будем готовить конкретное предложение», — сказал он и добавил, что в ближайшее время согласует с племянником героя текст для мемориальной доски. Иван Степанович Перов с апреля 1941 года был боцманом-сигнальщиком подводной лодки «Л-4» 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота. В составе экипажа подлодки он участвовал в обороне Севастополя и освобождении Крыма. За время боевых действий на Чёрном море он участвовал в 25 боевых походах, во время которых было потоплено семь судов противника. В боевом походе, проходившем с 15 апреля по 15 мая 1944 года, экипажу «Л-4» была поставлена задача осуществлять блокаду Крыма при наступлении советских войск. Когда на подлодке вышли из строя кормовые горизонтальные рули, мичман Перов организовал их ремонт, рискуя остаться в воде при срочном погружении подводной лодки. Вместе с одним из членов экипажа он в рекордно короткий срок устранил возникшую неисправность, обеспечив тем самым выполнение боевого задания. «Л-4» продолжила боевой поход, в ходе которого она 11 мая 1944 года атаковала вражеский танкер «Фредерик», нанеся ему серьёзные повреждения, которые не позволили судну до окончания боевых действий выйти в море. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».