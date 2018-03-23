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Расчёты ЗРПК «Панцирь» выполнили стрельбы по назначенным целям на полигоне в Крыму
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Расчёты ЗРПК «Панцирь» выполнили стрельбы по назначенным целям на полигоне в Крыму 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения личный состав обнаружил назначенные цели, осуществил их идентификацию, а затем уничтожил их.
На полигоне Опук в Крыму расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа приняли участие в тактико-специальном учении по поиску и уничтожению воздушной цели.
В ходе практической части учения расчёт комплекса «Панцирь» совершил марш в заданный район. По прибытии на место военнослужащие отработали действия по обустройству и маскировке позиции на неподготовленной местности.
Затем в ходе отработки одиночных боевых действий личный состав обнаружил назначенные цели, осуществил их идентификацию, сопровождение и уничтожение путём выполнения артиллерийской стрельбы из автоматических пушек и управляемыми ракетами.
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