Расчёты ЗРПК «Панцирь» выполнили стрельбы по назначенным целям на полигоне в Крыму

В ходе учения личный состав обнаружил назначенные цели, осуществил их идентификацию, а затем уничтожил их.

На полигоне Опук в Крыму расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа приняли участие в тактико-специальном учении по поиску и уничтожению воздушной цели.

В ходе практической части учения расчёт комплекса «Панцирь» совершил марш в заданный район. По прибытии на место военнослужащие отработали действия по обустройству и маскировке позиции на неподготовленной местности.

Затем в ходе отработки одиночных боевых действий личный состав обнаружил назначенные цели, осуществил их идентификацию, сопровождение и уничтожение путём выполнения артиллерийской стрельбы из автоматических пушек и управляемыми ракетами.