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«Панцирь-С» за доли секунды расстреливает условного противника: кадры учений
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«Панцирь-С» за доли секунды расстреливает условного противника: кадры учений 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Южном военном округе прошли тактические занятия с применением современных зенитных ракетно-пушечных комплексов.
В Краснодарском крае на учениях зенитчики отразили атаку с воздуха пилотируемых и беспилотных средств условного противника.
Еще одной задачей расчетов «Панцирь-С» была защита гражданских объектов. За считанные минуты ЗРПК привели в боевое положение, оборудовали пусковые позиции и выпустили ракеты в сторону «атакующих» целей.
Мишени уничтожались на высотах до 15 километров.
Кроме этого, при отработке учебно-боевых задач личный состав зенитных подразделений справился с условной диверсионно-разведывательной группой противника.
Всего в учении принимали участие около 100 бойцов, задействовались 30 единиц боевой техники.
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