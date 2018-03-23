«Панцирь-С» за доли секунды расстреливает условного противника: кадры учений

В Южном военном округе прошли тактические занятия с применением современных зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Краснодарском крае на учениях зенитчики отразили атаку с воздуха пилотируемых и беспилотных средств условного противника.

Еще одной задачей расчетов «Панцирь-С» была защита гражданских объектов. За считанные минуты ЗРПК привели в боевое положение, оборудовали пусковые позиции и выпустили ракеты в сторону «атакующих» целей.

Мишени уничтожались на высотах до 15 километров.

Кроме этого, при отработке учебно-боевых задач личный состав зенитных подразделений справился с условной диверсионно-разведывательной группой противника.

Всего в учении принимали участие около 100 бойцов, задействовались 30 единиц боевой техники.