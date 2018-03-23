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Посол Сирии в России заявил о готовности САР отразить любое нападение
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Посол Сирии в России заявил о готовности САР отразить любое нападение 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Сирийский посол в России Рияд Хаддад заявил, что армия и ПВО республики готовы к отражению любого нападения в целях защиты народа и суверенитета страны.
«Мы подготовились к любой возможной ситуации, которой может подвергнуться Сирия. Наша армия готова, также как и силы ПВО, мы готовы отразить любое нападение так, чтобы сохранить суверенитет на нашей территории и защитить наш народ на постоянной основе», — цитирует РИА «Новости» Хаддада.
Он также заявил, что российские и сирийские войска раскрыли провокации боевиков по применению химоружия.
«Были раскрыты несколько провокаций, готовившихся вооруженными террористическими группировками с целью подготовки к определенной операции — применению химического оружия с тем, чтобы сфабриковать эту ложь. Причина тому, во-первых, попытка повлиять на международное общественное мнение и сподвигнуть державы, поддерживающие эти группировки, на нанесение ими ударов, как это было сделано ранее в Хан-Шейхуне», — отметил посол.
По его словам, в 2017 году США бездоказательно утверждали, что с авиабазы Шайрат по Хан-Шейхуну производилась атака с применением химоружия, после чего америанцы нанесли авиаудар по базе сирийских войск.
«Это были ракетные удары без каких-либо доказательств, улик, подтверждения того, кто применил химоружие. Мы совместно с российскими друзьями раскрыли эти сфабрикованные дела, подготовленные ради того, чтобы покровители вторглись, и для защиты тех агентов, которые воюют. Поэтому мы это раскрыли», — рассказал Хаддад.
В пятницу коалиция США оправдалась за удары по сирийской армии. Ранее США открестились от причастности к подготовке провокаций с химоружием в Сирии. Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Рудской сообщил, что США могут обвинить правительство Сирии в применении химоружия, чтобы нанести удар по государственным объектам и войскам.
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