Посол Сирии в России заявил о готовности САР отразить любое нападение

Сирийский посол в России Рияд Хаддад заявил, что армия и ПВО республики готовы к отражению любого нападения в целях защиты народа и суверенитета страны.

«Мы подготовились к любой возможной ситуации, которой может подвергнуться Сирия . Наша армия готова, также как и силы ПВО, мы готовы отразить любое нападение так, чтобы сохранить суверенитет на нашей территории и защитить наш народ на постоянной основе», — цитирует РИА «Новости» Хаддада.

Он также заявил, что российские и сирийские войска раскрыли провокации боевиков по применению химоружия.

«Были раскрыты несколько провокаций, готовившихся вооруженными террористическими группировками с целью подготовки к определенной операции — применению химического оружия с тем, чтобы сфабриковать эту ложь. Причина тому, во-первых, попытка повлиять на международное общественное мнение и сподвигнуть державы, поддерживающие эти группировки, на нанесение ими ударов, как это было сделано ранее в Хан-Шейхуне», — отметил посол.

По его словам, в 2017 году США бездоказательно утверждали, что с авиабазы Шайрат по Хан-Шейхуну производилась атака с применением химоружия, после чего америанцы нанесли авиаудар по базе сирийских войск.

«Это были ракетные удары без каких-либо доказательств, улик, подтверждения того, кто применил химоружие. Мы совместно с российскими друзьями раскрыли эти сфабрикованные дела, подготовленные ради того, чтобы покровители вторглись, и для защиты тех агентов, которые воюют. Поэтому мы это раскрыли», — рассказал Хаддад.