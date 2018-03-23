Логистический ребус: почему самолет Ил-112 нужен российской армии

Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о ходе программы военно-транспортного Ил-112 и о том, почему этот самолет остро необходим российской армии.

При разработке самолетов военно-транспортной авиации учитывается множество порой взаимоисключающих задач. Машина должна быть специализированной и в то же время достаточно универсальна, ведь самолет-то военный и должен выполнять широкий спектр задач. Поэтому перед разработчиками военно-транспортных самолетов стоит непростая задача. Ведь на поле боя потерянное время — это не только потерянные деньги. Время — это потерянные жизни.

От Ан-26 до «Руслана»

В СССР подобные задачи решались целыми семействами военно-транспортных рамповых самолетов: легкий Ан-26, средний Ан-12, тяжелый Ил-76 и сверхтяжелые Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан». Каждая из этих машин была «заточена» под свои конкретные задачи и конкретную технику. Они представляли собой единый логистический механизм.

Но все в жизни подвержено старению как физическому, так и моральному. Стареют самолеты, меняются состав и тип перевозимых вооружений, меняются и сами задачи по перевозке войск и материально-техническому обеспечению.

Сейчас пришло время по крупицам, практически заново, восстанавливать нашу транспортную авиацию. Восстанавливать самим, при этом жизнь заставляет, чтобы и разработчик военно-транспортного самолета, и выпускающий его серийный авиационный завод находились в России . «Игры» в российско-украинскую кооперацию тому очень хороший пример — денег и сил потратили достаточно, но самолета практически нет.

В марте 2003 г. конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета.

Схема

Пассажирские и военные самолеты ОКБ им. Ильюшина создавались в основном по схеме низкопалана. Достаточно вспомнить Ил-2, Ил-4, Ил-14, Ил-18, Ил-20, Ил-96, Ил-62, Ил-114. Последний, к слову, имел и транспортную модификацию. Однако в ходе разработки проекта была выбрана именно схема высокоплана. Выбору схемы самолета Ил-112В предшествовал анализ транспортных самолетов Ан-26 и Ан-74, созданных в Советском Союзе, а также зарубежных военно-транспортных самолетов CASA С-295М, C-27J «Spartan».

Аэродинамическая схема самолета Ил-112В выбрана из условий обеспечения заданной зависимости «боевая нагрузка — дальность» при достаточно высокой для этого самолета крейсерской скорости полета, малых скоростях самолета при взлете и посадке, эксплуатации самолета на грунтовых аэродромах, высоких пилотажных характеристиках и безопасности во всем диапазоне эксплуатационных режимов.

Самолет Ил-112В разработан по схеме высокоплана с прямым трапециевидным крылом и Т-образным хвостовым оперением. Такая схема позволила выбрать небольшое по площади горизонтальное и вертикальное оперение с малым аэродинамическим сопротивлением и обеспечить хорошую боковую устойчивость и балансировку машины при отказе двигателя.

В Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники в России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.» поставлена задача — создать транспортный самолет двойного назначения грузоподъемностью 6 тонн. Подчеркну — 6 тонн. Данный самолет должен перевозить грузы, в том числе в стандартных грузовых авиационных контейнерах и на авиационных поддонах. Так принято во всех развитых странах, потому что это существенно снижает время загрузки самолета за счет предварительного пакетирования и сборки грузов.

Все прелести погрузки

По размерам грузовой кабины Ил-112В получается, что возможна перевозка контейнеров размерности 2235x2438,4 мм и 2235x3175 мм. Но для выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходима специализированная аэродромная техника, которая, кстати, успешно применяется в армиях стран НАТО

В нашей стране такая аэродромная техника есть только в крупных аэропортах, а в армии такой техники, к большому сожалению, нет вообще. Исторически сложилось, что наши конструкторы на всех отечественных транспортных самолетах для погрузки устанавливают средства потолочной механизации — тельферы. С одной стороны, это приводит к увеличению массы и к увеличению времени загрузки самолета, но с другой стороны, делает транспортный самолет автономным.

Если начнется полноценный конфликт, и несколько крылатых ракет разнесут вдребезги ангары со специализированной техникой, что будем делать? На мой взгляд, при таком подходе автономность — это большой плюс. Два электротельфера, лебедка и рольганг обеспечивают пусть и не самую быструю, но точно автономную погрузку прямо в поле.

Пропавшая тонна

Длина грузовой кабины самолета Ил-112В определилась из требования перевозить контейнеры с лопастями для вертолетов. При такой длине грузовой кабины в ней размещаются три поддона ПА-3,6, или шесть платформ типа ПГС-500А. Размер грузовой кабины определился из высоты заданного в ТЗ требования перевозить двигатель Д-360КП (для самолета Ил-76) в контейнере и лопастей для вертолета. Еще в самолет может заехать наш любимый «УАЗик». Однако в процессе проектирования объем полезной нагрузки был снижен с шести тонн до пяти.

По словам главного редактора информационно-аналитического агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, связано это было с опытом эксплуатации Ан-26.

«Если посмотреть на эксплуатацию Ан-26, то мы увидим, что он мало летает загруженный под завязку. Наиболее распространенная задача — это перевозка авиадвигателя, который не любит наших дорог. Ил-112В при сопоставимой грузоподъемности имеет большие габариты грузовой кабины и, соответственно, шире номенклатура перевозимых сборных грузов», — сказал Пантелеев.

Приступая к выполнению программы по созданию Ил-112В, специалисты АК им. С. В. Ильюшина должны были исходить из того, что мало создать хорошую машину, необходимо еще и думать о реализации самолетов в достаточных количествах с тем, чтобы производство было рентабельным. Для этого необходимо было просчитать вопросы поставок самолета и его модификаций всем потенциальным заказчикам, начиная от ВКС России и наших авиакомпаний до возможных поставок в ВВС зарубежных стран и зарубежные авиакомпании.

«Очевидно, что сначала надо выполнить поставки в рамках гособоронзаказа и других наших силовых структур и только после этого рассматривать поставку этого самолета на гражданский рынок. В то же время есть несколько очевидных факторов. Во-первых, мы видим, что рынки сбыта для этого самолета значительно уже, чем были в свое время для Ан-26, в том числе и для гражданской версии», — отметил Пантелеев.

Эксперт подчеркнул, что сейчас нет социалистического блока, да и политические возможности нашей страны по лоббированию интересов нашей авиационной промышленности несколько сократились. В то же время, если появится сертифицированная гражданская версия Ил-112, то она сможет найти небольшой спрос на рынке, в том числе в труднодоступных зонах — регионах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке.

Возможен спрос на неприхотливую и недорогую машину в странах Африки и Юго-Восточной Азии, хотя здесь ей придется конкурировать со вторичным рынком.