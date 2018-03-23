Эксперты сообщили о провале программы строительства военно-морского флота РФ

Ввод в строй новых кораблей основных боевых классов согласно госпрограмме вооружений до 2020 года (ГВП-2020), а также программа ремонта провалены. Как пишут

Как известно, флот наряду с воздушно-космическими силами РФ был в числе финансовых приоритетов программы: на него к 2020 году планировалось выделить 5 трлн рублей из общей суммы в 19 трлн, причем на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.

Среди причин невыполнения программы «Экспорт вооружений» называет слабость судостроительной и судоремонтной базы еще с советских времен, а также слабость машиностроительной базы для судостроения. Последнее привело к тому, что после введения в 2014 году санкций крупные надводные корабли лишились двигателей: газотурбинные производились на Украине , а дизельные для ряда проектов — в Германии

В то же время, по словам человека, близкого к руководству Минобороны , производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне» и проблему планируется окончательно решить к 2020 году. Часть дизельных двигателей заменяется на китайские, хоть их качество и ниже.

Оптимистичнее обстоит ситуация со строительством подлодок и ракетных кораблей, которые строят предприятия, неподконтрольные государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

По данным «Экспорта вооружений», в ВВС и РВСН ситуация с выполнением ГПВ выглядит значительно лучше.

Напомним, ГВП-2020 была утверждена в конце 2010 года. В 2015 году источники в Минобороны

рассказывали, что «в первые годы выполнимость планов была на уровне 83-85%, в 2013-м — 93,5%, а в 2014-м — почти 95%».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин , курирующий в правительстве «оборонку», в февральском интервью «Коммерсанту» объяснял, что проблема с ГПВ-2020 заключается в том, что «после долгих лет томительного ожидания реального дела захотелось всего и сразу» и «оборонка попыталась с нуля создать все совершенно новое».

Тогда же Розогин сообщил, что президент РФ подписал

новую госпрограмму вооружений