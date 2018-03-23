В Петербурге ввели знак за особые заслуги в обеспечении безопасности в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 марта. / ТАСС /. Правительство Санкт-Петербурга учредило новую награду — почетный знак за особые заслуги в обеспечении безопасности на территории города. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

"Я хочу сообщить, что правительством Санкт-Петербурга принято решение об учреждении почетного знака за особые заслуги в обеспечении безопасности на территории Санкт-Петербурга", — сказал губернатор, выступая с приветственным словом перед участниками конференции «100-летие Ленинградского военного округа», проходящей в Суворовском училище.

По его словам, знаком будут награждать тех, кто внес большой вклад в обеспечение безопасности во время крупнейших международных, государственных и городских мероприятий, которые проходят в Петербурге.

Перед началом конференции почетным знаком за заслуги в обеспечении безопасности на территории Петербурга наградили замначальника штаба шестой армии ВВС и ПВО Олега Поликарпова, начальника отделения управления войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа Михаила Лебедева и ряд других офицеров ЗВО.

Конференция «100-летие Ленинградского военного округа» проходит в пятницу в Суворовском училище в центре Санкт-Петербурга. Ее приурочили к вековому юбилею со дня основания Петроградского военного округа, преобразованного затем в Ленинградский военный округ. Именно войска этого округа в годы войны защищали осажденный Ленинград. На конференции выступают историки, военные и члены советов ветеранов.