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В Петербурге ввели знак за особые заслуги в обеспечении безопасности в городе
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В Петербурге ввели знак за особые заслуги в обеспечении безопасности в городе 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга учредило новую награду — почетный знак за особые заслуги в обеспечении безопасности на территории города. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.
"Я хочу сообщить, что правительством Санкт-Петербурга принято решение об учреждении почетного знака за особые заслуги в обеспечении безопасности на территории Санкт-Петербурга", — сказал губернатор, выступая с приветственным словом перед участниками конференции «100-летие Ленинградского военного округа», проходящей в Суворовском училище.
По его словам, знаком будут награждать тех, кто внес большой вклад в обеспечение безопасности во время крупнейших международных, государственных и городских мероприятий, которые проходят в Петербурге.
Перед началом конференции почетным знаком за заслуги в обеспечении безопасности на территории Петербурга наградили замначальника штаба шестой армии ВВС и ПВО Олега Поликарпова, начальника отделения управления войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа Михаила Лебедева и ряд других офицеров ЗВО.
Конференция «100-летие Ленинградского военного округа» проходит в пятницу в Суворовском училище в центре Санкт-Петербурга. Ее приурочили к вековому юбилею со дня основания Петроградского военного округа, преобразованного затем в Ленинградский военный округ. Именно войска этого округа в годы войны защищали осажденный Ленинград. На конференции выступают историки, военные и члены советов ветеранов.
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